Gerard Pique ve Shakira'dan ayrılma kararı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 20:27

İspanyol futbolcu Pique ile ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılacağı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Shakira'nın, Pique'yi başka bir kadınla yakaladığı aktarıldı.

Bu gelişmenin ardından Pique'nin bir süredir Barcelona'da eski dairesinde yaşadığı ve ikilinin ayrılık kararı aldığı kaydedildi.

İspanyol basını ayrıca, daha önce Shakira'nın Pique ile sık paylaşım yapmasına rağmen, en son paylaşımını 21 Mart'ta yaptığını vurguladı ve ikilinin ilişkisindeki krizin ne kadar ciddi olduğunun altını çizdi.

2011 yılından bu yana birlikte olan çiftin iki çocukları var.