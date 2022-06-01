Gerard Pique ve Shakira'dan ayrılma kararı
İspanya Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'da forma giyen Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılık kararı aldığı aldığı belirtildi.
İspanyol futbolcu Pique ile ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılacağı iddia edildi.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Shakira'nın, Pique'yi başka bir kadınla yakaladığı aktarıldı.
Bu gelişmenin ardından Pique'nin bir süredir Barcelona'da eski dairesinde yaşadığı ve ikilinin ayrılık kararı aldığı kaydedildi.
İspanyol basını ayrıca, daha önce Shakira'nın Pique ile sık paylaşım yapmasına rağmen, en son paylaşımını 21 Mart'ta yaptığını vurguladı ve ikilinin ilişkisindeki krizin ne kadar ciddi olduğunun altını çizdi.
2011 yılından bu yana birlikte olan çiftin iki çocukları var.
Video Haberler
- 'Bıktık usandık, ağzını açan içeri tıkılıyor!'
- E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
- Üretilen 5 milyon sazan balığı göllerle buluşacak
- Hırsızlar kameralardan kaçamadı
- 112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya düştü
- Şehit Uzman Çavuş Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
- Çatalca'da depo alev alev yandı
- Çin’de 6.1 büyüklüğündeki deprem: Yaralılar var
- Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
- Kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Erdoğan ağzını bozdu
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- 'Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait'
- Albayrak cephesinden Nebati'ye salvolar
- 'Allah seni kahretsin!'
- 'Sürtük' sansürü