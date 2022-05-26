Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’ya vergi şoku: İspanya’da yargılanacak
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 14,5 milyon avroluk vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak.
Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına karar verdi.
Mahkeme, şarkıcının yargılanması için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi.
Savcılık, 2012-2014 yıllarına ait dönemde 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla Shakira hakkında 6 farklı suçlamayla para ve hapis cezası talep ediyor.
Diğer yandan Shakira'nın davasına bakan avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, Kolombiyalı şarkıcının 'kusursuz olduğu için masumiyetini savunmaya devam edeceği' bildirildi.
Avukatlık bürosu, 'savunma tarafından öne sürülen iddiaların mahkemece reddedilmediğini, olağan sürecin devam ettiğini' belirtti.
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