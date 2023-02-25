Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Cumhuriyet TV'de konuştu: Beklenen Marmara depremi 6.5'i geçmez

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:36

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 17:53

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikiz depremler etkilediği illerde yıkıma neden oldu. Deprem felaketi akıllara "Büyük Marmara depreminde neler yaşanacak" sorusunu getirdi. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Cumhuriyet TV'de depremin risk oluşturduğu bölgeleri anlattı.

Üşümezsoy, haritalar üzerinden anlatarak Marmara'da beklenen depremin, bazı uzmanların söylediğinin aksine 6.5'i geçmeyeceğini savundu.

CELAL ŞENGÖR VE DİĞERLERİ...

Cumhuriyet TV'de, Ömer Can Talu'nun İkinci Bakış programına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'un da etkileneceği Marmara depreminin "7 ve üzeri şiddetlerde olacağını" söyleyen deprem uzmanlarını eleştirdi. Üşümezsoy, "30 yıl içinde yüzde 65 ihtimalle 7.4 şiddetinde iki deprem beklediklerini söylüyorlar. '10 yıl içinde olacak' diyenler de vardı. Şimdi Celal Şengör ve başkaları 2050'ye kadar süreyi uzattılar. Büyükçekmece-Yeşilköy ve Büyükçekmece-Silivri arasındaki fayı tek fay olarak görüyorlar bu da 50-70 kilometre yapıyor, depremin şiddetini ise 7 veya 7.2 yapıyor. Ancak biz orada 33 kilometrelik bir fay olduğunu ve derinliğinin 7-8 kilometre olması sebebiyle şiddetinin 6.5'i geçmeyeceğini kanıtladık" ifadelerini kullandı.

Dünya genelindeki pek çok jeoloğun da kendisi gibi düşündüğünü belirten Üşümezsoy, "Marmara denizinin kuzey kenarındaki ve güney kenarındaki gelişmiş fayları Kuzey Anadolu fayı, yani tek bir fay gibi yorumluyorlar, bu bir hata" şeklinde konuştu.

"DÜZCE İÇİN DE UYARMIŞTIK"

Referans gösterdiği jeologlar arasındaki Rothstein'ın hazırladığı harita üzerinden değerlendirme yapan Üşümezsoy, Rothstein'ın 1999'dan önce hazırladığı deprem risk haritasını göstererek Düzce'deki riskin saptandığını aktardı. O dönemde kendisinin de Rothstein'a katıldığını ifade eden Üşümezsoy, "99 depreminden önce, herkes adalardan giden fay kırılacak derken Rothstein, fayın Yalova-Çınarcık kıyısından geldiğini söylemişti. Dolayısıyla Yalova'da Armutlu civarında risk vardı. Bir başka ifadesi ise Düzce bölgesinin riskli olduğu idi. Biz bunları söylerken Şengör bile Düzce'yi bulamamıştı" dedi.