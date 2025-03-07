Jesse Eisenberg, Polonya Vatandaşlık Ödülüne layık görüldü

Jesse Eisenberg, "A Real Pain" filmiyle büyük beğeni topladıktan sonra Polonya vatandaşlık ödülüne layık görüldü. Film, Eisenberg'ün büyük teyzesinin hayat hikayesinden esinlenirken, Kieran Culkin’e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Jesse Eisenberg, Polonya Vatandaşlık Ödülüne layık görüldü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:55

Yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu kaleme aldığı ve aynı zamanda rol aldığı "A Real Pain" (Gerçek Acı) filmiyle adından söz ettiren Jesse Eisenberg, Polonya vatandaşlık ödülüne layık görüldü.

Eisenberg’ün büyük teyzesinin hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı film, aynı zamanda Kieran Culkin’e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Filmde, iki kuzenin Polonya seyahatini konu alan Eisenberg, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından vatandaşlık ödülüne layık görüldü.

Eisenberg, ödülünü aldıktan sonra, "Bu filmi Polonya'da çekerken sokaklarda yürüyordum ve ülkeye biraz daha alışmaya başlıyordum. Aklıma çok açık bir şey geldi. Ailemin New York'ta yaşadığımızdan çok daha uzun süre burada yaşadığı... Elbette hikâye çok trajik bir şekilde sona erdi" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Jesse Eisenberg #A Real Pain #polonya

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