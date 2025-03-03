Adrien Brody kimdir? Oscar'ın En İyi Erkek Oyuncusu Adrien Brody kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
"The Brutalist" filmindeki performansıyla 22 yıl sonra 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ikinci kez Oscar alan ünlü oyuncu Adrien Brody'nin yaşamı merak ediliyor. Peki, Adrien Brody kimdir? Oscar'ın En İyi Erkek Oyuncusu Adrien Brody kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
2025 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Adrien Brody'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Adrien Brody kimdir? Oscar'ın En İyi Erkek Oyuncusu Adrien Brody kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ADRIEN BRODY KİMDİR?
Adrien Nicholas Brody 14 Nisan 1973 tarihinde doğdu. Brody, fotoğrafçı Sylvia Plachy ve emekli tarih profesörü & ressam Elliot Brody'ın oğlu olarak New York'da dünyaya geldi.
The Pianist (2002)'de oynadıktan sonra yirmi dokuz yaşında En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazandı ve bu ödül onu, kategoride kazanan en genç oyuncu yaptı. Brody, ayrıca César En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan ikinci erkek Amerikalı aktör oldu.
ADRIEN BRODY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1988 - Home at Last - Billy
1989 - New York Stories - Mel
1991 - The Boy Who Cried Bitch - Eddie
1993 - King of the Hill - Lester Silverstone
1994 - Angels in the Outfield - Danny Hemmerling
1994 - Jailbreakers - Skinny
1996 - Nothing to Lose - Ray Diglovanni
1996 - Solo - Dr. Bill Stewart
1996 - Bullet - Ruby
1997 - The Last Time I Committed Suicide - Ben
1997 - Six Ways to Sunday - Arnie Finklestein
1998 - The Thin Red Line - Cpl. Fife
1998 - The Undertaker's Wedding - Mario Bellini
1998 - Restaurant - Chris Calloway
1999 - Oxygen - Harry
1999 - Liberty Heights - Van Kurtzman
1999 - Summer of Sam - Richie
2000 - Bread and Roses - Sam Shapiro
2000 - Harrison's Flowers - Kyle Morris
2001 - The Affair of the Necklace - Count Nicolas De La Motte
2001 - Love the Hard Way - Jack Grace
2002 - Dummy - Steven
2002 - Piyanist - Wladyslaw Szpilman
2003 - The Singing Detective - First Hood
2004 - Köy - Noah Percy
2005 - The Jacket - Jack Starks
2005 - King Kong - Jack Driscoll
2006 - Hollywoodland - Louis Simo
2007 - The Tehuacan Project - Anlatıcı
2007 - Manolete - Manuel Rodríguez Sánchez "Manolete"
2007 - The Darjeeling Limited - Peter Whitman
2008 - The Brothers Bloom - Bloom
2008 - Cadillac Records' - Leonard Chess
2009 - Splice - Clive
2009 - Giallo - Inspector Enzo Lavia
2009 - Fantastic Mr. Fox - Rickity
2010 - High School - Psycho Ed
2010 - The Experiment - Travis
2010 - A Matador's Mistress - Manolete
2010 - Predators - Royce
2011 - Wrecked - Man
2011 - Midnight in Paris - Salvador Dalí
2011 - Detachment - Henry Barthes
2012 - Back to 1942 - Theodore White
2013 - InAPPropriate Comedy - Flirty Harry
2013 - Third Person - Scott
2014 - American Heist - Frankie
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