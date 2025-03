Yayınlanma: 03.03.2025 - 21:50

Güncelleme: 03.03.2025 - 21:50

2025 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Adrien Brody'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Adrien Brody kimdir? Oscar'ın En İyi Erkek Oyuncusu Adrien Brody kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ADRIEN BRODY KİMDİR?

Adrien Nicholas Brody 14 Nisan 1973 tarihinde doğdu. Brody, fotoğrafçı Sylvia Plachy ve emekli tarih profesörü & ressam Elliot Brody'ın oğlu olarak New York'da dünyaya geldi.

The Pianist (2002)'de oynadıktan sonra yirmi dokuz yaşında En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazandı ve bu ödül onu, kategoride kazanan en genç oyuncu yaptı. Brody, ayrıca César En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan ikinci erkek Amerikalı aktör oldu.

ADRIEN BRODY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1988 - Home at Last - Billy

1989 - New York Stories - Mel

1991 - The Boy Who Cried Bitch - Eddie

1993 - King of the Hill - Lester Silverstone

1994 - Angels in the Outfield - Danny Hemmerling

1994 - Jailbreakers - Skinny

1996 - Nothing to Lose - Ray Diglovanni

1996 - Solo - Dr. Bill Stewart

1996 - Bullet - Ruby

1997 - The Last Time I Committed Suicide - Ben

1997 - Six Ways to Sunday - Arnie Finklestein

1998 - The Thin Red Line - Cpl. Fife

1998 - The Undertaker's Wedding - Mario Bellini

1998 - Restaurant - Chris Calloway

1999 - Oxygen - Harry

1999 - Liberty Heights - Van Kurtzman

1999 - Summer of Sam - Richie

2000 - Bread and Roses - Sam Shapiro

2000 - Harrison's Flowers - Kyle Morris

2001 - The Affair of the Necklace - Count Nicolas De La Motte

2001 - Love the Hard Way - Jack Grace

2002 - Dummy - Steven

2002 - Piyanist - Wladyslaw Szpilman

2003 - The Singing Detective - First Hood

2004 - Köy - Noah Percy

2005 - The Jacket - Jack Starks

2005 - King Kong - Jack Driscoll

2006 - Hollywoodland - Louis Simo

2007 - The Tehuacan Project - Anlatıcı

2007 - Manolete - Manuel Rodríguez Sánchez "Manolete"

2007 - The Darjeeling Limited - Peter Whitman

2008 - The Brothers Bloom - Bloom

2008 - Cadillac Records' - Leonard Chess

2009 - Splice - Clive

2009 - Giallo - Inspector Enzo Lavia

2009 - Fantastic Mr. Fox - Rickity

2010 - High School - Psycho Ed

2010 - The Experiment - Travis

2010 - A Matador's Mistress - Manolete

2010 - Predators - Royce

2011 - Wrecked - Man

2011 - Midnight in Paris - Salvador Dalí

2011 - Detachment - Henry Barthes

2012 - Back to 1942 - Theodore White

2013 - InAPPropriate Comedy - Flirty Harry

2013 - Third Person - Scott

2014 - American Heist - Frankie