Kazanamaması büyük şaşkınlık yaratmıştı: Demi Moore'dan Oscar açıklaması!
The Substance filmiyle Oscar’a aday gösterilen Demi Moore, ödülü Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison’a kaptırdı. Moore, ödül sonrası yaptığı açıklamada yaşadığı süreç için minnettarlığını dile getirerek kazananları tebrik etti.
90'lı yıllara damga vuran Ghost filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, The Substance (Cevher) filmindeki performansıyla ödül sezonuna damga vurdu.
Altın Küre, SAG ve Critics' Choice Ödülleri'nden ödülle dönen usta oyuncu, Oscar’a da aday gösterildi.
Ancak Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Sean Baker imzalı Anora, En İyi Film ve En İyi Yönetmen başta olmak üzere 5 ödülle geceye damgasını vurdu.
Oscar ödülünü kazanmasına kesin gözüyle bakılan Demi Moore, ödül töreninin ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
Törene hazırlanırken çekilen fotoğraflarını paylaşan Moore, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bu ödül sezonunda geçirdiğim yolculuk için çok minnettarım. Hayatımın yolculuğuydu! Ekibime, adaylara ve bu deneyimi neşe ve ışıkla dolu hale getiren herkese çok teşekkür ederim."
Filmin yönetmeni Coralie Fargeat ve rol arkadaşı Margaret Qualley’e de teşekkür eden Moore, onlarla çalışmanın bir onur olduğunu belirtti.
Oscar ödülünü kazanan Mikey Madison’ı tebrik eden oyuncu, "Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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