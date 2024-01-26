Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:59

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:59

ABD'de evinde erkek arkadaşıyla ölü olarak bulunan Jesse Jane'in haberi sosyal medyada yayılmasının ardından, yurttaşlar arasında Jesse Jane'in kim olduğu araştırma konusu hâline geldi. Peki, Jesse Jane kimdir, neden öldü? Jesse Jane kaç yaşında?

JESSE JANE KİMDİR?

Profesyonel olarak Jesse Jane olarak bilinen Cindy Howell, 16 Temmuz 1980 yılında dünyaya geldi. Jane, Amerikalı bir pornografik film oyuncusuydu. Jane, 2002 yılında yetişkinlere yönelik film yapım şirketi Digital Playground ile özel bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi kazandıktan birkaç ay sonra, Showtime Network'ün Family Business programına çıktı ve burada Yetişkinlere Yönelik Video Haberleri ödül şovu ve kongresinde filme alındı. Digital Playground'un Jane'e rol verdiği No Limits , Beat the Devil ve Loaded gibi filmler , kendi seks oyuncakları serisini garanti altına alacak kadar popüler olduğunu kanıtladı ve birçok ödüle aday gösterildi. Jane, Pirates serisi erotik filmlerde rol aldı.

JESSE JANE NEDEN ÖLDÜ?

Polis, Jesse Jane'in Oklahoma'daki evinde ölü bulunduğunu ve "şüpheli bir aşırı dozdan öldüğünün düşünüldüğünü" aktardı. Kendisi gibi evde ölü bulunan erkek arkadaşı Brett Hasenmueller'in de yanında olduğu bildirildi. Janne ve Hasenmueller'in evde ne kadar kaldıklarının belli olmadığı ve kesin ölüm nedeninin henüz açıklanmadığı kaydedildi.