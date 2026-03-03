Jim Carrey, Paris’te düzenlenen 51. César Ödülleri töreninde Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ancak 64 yaşındaki usta oyuncunun törendeki görüntüsü, ödülünden çok hakkında çıkan "komplo teorileriyle" konuşuldu. Peki, Jim Carrey kimdir, kaç yaşında, nereli? Jim Carrey filmleri

JİM CARREY KİMDİR?

17 Ocak 1962’de Kanada’da dünyaya gelen Jim Carrey, mizahı hayatı boyunca bir savunma mekanizması ve hayatta kalma yöntemi olarak konumlandırdı. Ailesinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakıp fabrikada çalışmak zorunda kalan Carrey, yatalak annesinin moralini yüksek tutmak adına komediye yöneldi. Henüz kariyerinin ilk basamaklarındayken kendine kestiği 10 milyon dolarlık sembolik çek, hedeflerine olan sarsılmaz inancını somutlaştırdı. Hayatın ağır yüklerini espri yeteneğiyle hafifleten aktör, bu azmi sayesinde kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edindi. Mizah, onun için yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda yaşama tutunma biçimi olarak öne çıktı.

1994: Hollywood’da bir dönüm noktası

Aktörün küresel çapta bir yıldıza dönüşmesi, sinema tarihine geçen 1994 yılıyla gerçekleşti. "Maske", "Salak ile Avanak" ve "Hayvan Dedektifi" filmleriyle aynı yıl içinde üç büyük gişe başarısına imza atan Carrey, bu performansıyla sektörün en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Ancak yeteneği sadece komedi ile sınırlı kalmadı. "Truman Show" ve "Aydaki Adam" gibi yapımlardaki üstün başarısı, ona Altın Küre ödülleri kazandırırken dramatik derinliğini de tüm dünyaya ispat etti. Fiziksel komedinin sınırlarını zorlayan tarzı ve yüz mimiklerini kullanma becerisi, izleyici üzerinde unutulmaz etkiler bıraktı. Aktör, her karakterinde kendine has bir üslup sergilemeyi bildi ve her rolünde yeni bir derinlik sundu.

Trajediden sanata uzanan yeni bir kimlik

2015 yılında eski sevgilisi Katrina White’ın ani kaybı, Carrey’nin hayatında derin bir kırılma noktasına yol açtı. Yaşadığı duygusal sarsıntı sonucu uzun süreli bir inziva dönemine giren aktör, bu süreci şöhretin ötesinde bir anlam arayışıyla değerlendirdi. Kendini resim, heykel ve spiritüel düşüncelere adayarak içsel bir dönüşüm geçirdi. Bugün gelinen noktada Jim Carrey, sadece beyaz perdedeki başarılarıyla değil, yaşadığı kayıplara rağmen sergilediği iradeli duruşla da ilham vermeyi sürdürüyor. Sanatçı, acılarını sessiz bir güce dönüştürerek hafızalardaki yerini koruyor. Hayranları onu, gülen maskesinin ardındaki bilge ve duyarlı karakteriyle selamlıyor; zorluklara rağmen sergilediği bu duruş takdir topluyor.

JİM CARREY ÖZEL HAYATI

Carrey, Melissa Womer (1987–1995) ve Lauren Holly (1996–1997) ile evlendi; Jenny McCarthy ile 2005–2010 yılları arasında birliktelik yaşadı. 1 çocuğu vardır.

JİM CARREY FİLMLERİ

1983 The Sex and Violence Family Hour (Various)

1983 Copper Mountain (Bobby Todd)

1983 All in Good Taste (Ralph Parker)

1984 Finders Keepers (Lane Bidlekoff)

1985 Once Bitten (Mark Kendall)

1986 Peggy Sue Got Married (Walter Getz)

1988 The Dead Pool (Johnny Squares)

1989 Earth Girls Are Easy (Wiploc)

1989 Pink Cadillac (Lounge Entertainer)

1991 High Strung (Death)

1992 The Itsy Bitsy Spider (The Exterminator)

1994 Ace Ventura: Pet Detective (Ace Ventura)

1994 The Mask (Stanley Ipkiss/The Mask)

1994 Dumb and Dumber (Lloyd Christmas)

1995 Batman Forever (Dr. Edward Nygma/Riddler)

1995 Ace Ventura: When Nature Calls (Ace Ventura)

1996 The Cable Guy (Ernie "Chip" Douglas)

1997 Liar Liar (Fletcher Reede)

1998 The Truman Show (Truman Burbank)

1998 Simon Birch (Adult Joe Wenteworth)

1999 Man on the Moon (Andy Kaufman/Tony Clifton)

2000 Me, Myself & Irene (Charlie Baileygates/Hank Evans)

2000 Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas (The Grinch)

2001 The Majestic (Peter Appleton)

2003 Pecan Pie (The Driver)

2003 Bruce Almighty (Bruce Nolan)

2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Joel Barish)

2004 Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events (Count Olaf)

2005 Fun with Dick and Jane (Richard Dick Harper)

2007 The Number 23 (Walter Sparrow / Fingerling)

2008 Horton Hears a Who! (Horton)

2008 Yes Man (Carl Allen)

2009 I Love You Phillip Morris (Steven Jay Russell)

2009 A Christmas Carol (Ebenezer Scrooge / Ghost of Christmas Past / Ghost of Christmas Present / Ghost of Christmas Yet to Come)

2011 Mr. Popper's Penguins (Tom Popper)

2013 The Incredible Burt Wonderstone (Steve Gray)

2013 Kick-Ass 2 (Albay Stars and Stripes)

2013 Anchorman 2: The Legend Continues (Scott Reils, the CBC News anchor)

2014 Dumb and Dumber To (Lloyd Christmas)

2016 True Crimes (Jack)

2016 The Bad Batch (Peter)

Ödülleri

1995: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, Dumb and Dumber

1995: MTV Film Ödülü - En iyi Öpüşme, Dumb and Dumber

1996: People's Choice Ödülü - En iyi komedi aktörü

1996: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, Ace Ventura: When Nature Calls

1996: MTV Film Ödülü - En iyi erkek oyuncu, Ace Ventura: When Nature Calls

1997: MTV Film Ödülü - En iyi kötü karakter, The Cable Guy

1997: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, The Cable Guy

1998: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, Liar Liar

1998: Altın Küre Ödülü - En iyi aktör (Drama), The Truman Show

1999: MTV Film Ödülü - En iyi erkek oyuncu, The Truman Show

1999: Boston Society of Film Critics Ödülü - En iyi aktör, Man on the Moon

1999: Altın Küre Ödülü - En iyi aktör (komedi veya müzikal), Man on the Moon

2000: ShoWest Yılın Erkek Starı