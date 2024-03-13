Kick nedir? Kick yayın platformu abonelik ücreti ne kadar?

Dünyadan ve Türkiye’den yayıncıları transfer etmeyi sürdüren Kick’in kullanıcı sayısı da günden güne artıyor. Son olarak Elraen’in de Kick platformunda yayınlara başlayacağını duyurmasının ardından yayıncı kuruluş hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Kick nedir? Kick yayın platformu abonelik ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 18:56
Kick nedir? Kick yayın platformu abonelik ücreti ne kadar?
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Twitch, Youtube ve diğer yayın platformlarının arasında yükseliş trendi yakalayan Kick kullanıcı sayısını artırmayı sürdürüyor. Peki, Kick nedir? Kick yayın platformu abonelik ücreti ne kadar?

KİCK NEDİR?

Kick bir canlı yayın platformu olup, Kick Streaming Ltd. tarafından yönetilmektedir ve Stake.com'un kurucuları olan Bijan Tehrani, Ed Craven ve yayıncı Trainwreckstv'nin desteğini almaktadır. Bu platform, 2022'de Amazon'un elindeki Twitch'e alternatif olarak başlatıldı ve daha esnek yönetim politikaları ile yayıncıların daha fazla kazanç elde etmelerini hedefleyerek dikkat çekti. Platform, yayıncıların kazançlarının sadece %5'ini alarak, sektördeki en düşük kesinti oranını sunmayı hedefledi. 2023 yılı itibariyle, Kick önemli isimlerle sözleşme imzaladı ve birçok yayıncıyı bünyesine transfer etti.

KİCK YAYIN PLATFORMU ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yayın platformunda abonelik ücreti 5 dolar olarak biliniyor. Aboneliklerde yüzde 95’lik kısım yayıncıya kalırken yüzde 5’lik kısım ise yayın platformuna gidiyor.


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