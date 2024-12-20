John Lennon'un oğlu Julian Lennon kansere yakalandı

The Beatles’ın solisti John Lennon’ın oğlu Julian Lennon, cilt kanserine yakalandı. 7 saatlik başarılı bir ameliyat geçiren Lennon, biyopsi sonuçlarını beklediğini açıkladı.

John Lennon'un oğlu Julian Lennon kansere yakalandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:12

Efsanevi İngiliz müzik grubu The Beatles’ın solisti John Lennon’ın en büyük oğlu Julian Lennon, cilt kanserine yakalandığını açıkladı. 61 yaşındaki Lennon, kanser teşhisinin ardından acil olarak ameliyata alındığını duyurdu.

Lennon, 7 saat süren bir operasyon geçirdiğini ve doktorların hızlı müdahalesi sayesinde hayatının kurtulduğunu belirtti. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Lennon, biyopsi sonuçlarını ise henüz almadığını ifade etti.


Julian Lennon’ın annesi Cynthia Lennon, kanserle mücadelesinin ardından Nisan 2015’te hayatını kaybetmişti. Babası John Lennon ise 1980 yılında vurularak öldürülmüştü.

Julian Lennon’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.


Etiketler: #The Beatles #Julian Lennon #John Lennon

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