Hayalperest müzisyen: John Lennon
İngiliz müzisyen ve aktivist John Lennon'ın aramızdan ayrılışının 42. yıl dönümü.
Adını The Beatles efsanesiyle tarihe yazdıran John Lennon, hayranı olduğu iddia edilen ve akli dengesinin yerinde olmadığı söylenen Mark David Chapman tarafından 8 Aralık 1980'de New York'ta kaldığı otelin önünde öldürüldü. Arkasında ise müthiş bir yaşam öyküsü ve benzersiz şarkılar bıraktı.
John Lennon, 9 Ekim 1940'ta Birleşik Krallık'ın Liverpool kentinde dünyaya geldi. Birer işçi olan anne ve babası, Lennon iki yaşındayken boşandılar. Teyzesi (Mary "Mimi" Smith) ve eniştesi tarafından büyütülen Lennon, annesini ancak lise çağında tanıyabildi. Annesi 1958 yılında trajik bir kaza sonucu öldü.
1955'te teyzesi ona ilk gitarını hediye etti. Bu sırada Paul McCartney'le tanıştı. Şubat 1958'de Paul McCartney, George Harrison'ı Lennon'a tanıttı. Daha sonra yakın arkadaşı Stuart Sutcliffe basçı olarak gruba katıldı ve grubun adının The Silver Beatles olmasını önerdi.
Temmuz 1960'ta grubun The Silver Beatles olan adı The Beatles adına çevrildi. Bir yıl sonra da Ringo Starr gruba katıldı. Grubun ilk 45'liği olan Love Me Do Ekim 1962'de piyasaya çıktı. The Beatles, dünya çapında başarılar kazanıp bazı eleştirmenler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi grubu olarak nitelendirildi.
1969'da Yoko Ono ile evlenen John Lennon, yine ayni yıl The Beatles'dan ayrıldı. Bu dönemden sonra Lennon'ın hayatında çeşitli iniş ve çıkışlar yaşandı. 1971'de New York'a taşınan Lennon, solo şarkısı olan Imagine'ı yayımladı ve sonra kendisine ''hayalperest'' denmeye başladı.
Lennon, 8 Aralık 1980'de, tutkulu bir hayranı tarafından kaldığı otelin önünde vuruldu ve ardından Roosevelt Hastanesi'ne götürülürken öldü. Ölüm sebebi olarak şok ve çok kan kaybetmesi gösterildi.
Lennon vurulduğu anda yanına yaklaşan polis memuru tarafından, aldığı yaranın bilincini etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için adı sorulduğunda "Ben John Lennon, The Beatles'in John Lennon'u" yanıtını verdi.
John Lennon'ın katili Mark Chapman, 1991-1992 yıllarında alınan ses kayıtlarında cinayeti nasıl işlediğini anlatmıştı. Amerikan NBC televizyonunun yayınladığı kayıtlarda, şunları söylüyordu:
"Bu mutlak bir ihtiyaçtı. O aşamada artık kendimi engellemek için hiçbir şey yapamazdım, tüm ruhumla ve bilincimle buna tamamen inanmıştım. Bu, bir tren gibiydi, hiçbir şeyin durduramayacağı, makinisti olmayan bir tren. Hiçbir şey beni durduramazdı. İşte, bir yanda dünyanın hayranlık duyduğu bir insan, diğer tarafta ben, kişiliksiz, basit bir insan. İçimde bir şey parçalandı, John Lennon'ı öldürmekle kimliğimin ortaya çıkacağını düşündüğümü hatırlıyorum."
Chapman, cinayeti işlediği gün, Lennon'ın bir hayranı olarak yanına gidip, ünlü şarkıcının bir ay önce yayımladığı Double Fantasy albümünü imzalatmıştı.
Lennon,1967 yılında Richard Lester'in yönettiği How I Won The War adlı savaş karşıtı komedi filminde başrol oynadı. Bunun dışında Beatles üyeleri ile yaptığı filmler A Hard Day's Night, Help, Magical Mystery Tour ve Yellow Submarine'dir.
John Lennon, ölümünün 42 yıl dönümünde, kendine has tarzı ve şarkılarıyla, ölümsüzlüğünü korumaya devam ediyor.
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