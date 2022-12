Hayalperest müzisyen: John Lennon

Temmuz 1960'ta grubun The Silver Beatles olan adı The Beatles adına çevrildi. Bir yıl sonra da Ringo Starr gruba katıldı. Grubun ilk 45'liği olan Love Me Do Ekim 1962'de piyasaya çıktı. The Beatles, dünya çapında başarılar kazanıp bazı eleştirmenler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi grubu olarak nitelendirildi.