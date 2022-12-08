Hayalperest müzisyen: John Lennon

John Lennon, 9 Ekim 1940'ta Birleşik Krallık'ın Liverpool kentinde dünyaya geldi. Birer işçi olan anne ve babası, Lennon iki yaşındayken boşandılar. Teyzesi (Mary "Mimi" Smith) ve eniştesi tarafından büyütülen Lennon, annesini ancak lise çağında tanıyabildi. Annesi 1958 yılında trajik bir kaza sonucu öldü.

1955'te teyzesi ona ilk gitarını hediye etti. Bu sırada Paul McCartney'le tanıştı. Şubat 1958'de Paul McCartney, George Harrison'ı Lennon'a tanıttı. Daha sonra yakın arkadaşı Stuart Sutcliffe basçı olarak gruba katıldı ve grubun adının The Silver Beatles olmasını önerdi.