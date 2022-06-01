Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi
Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün birbirini iftirayla suçladığı davada sona gelindi. ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax şehrinde altı hafta süren duruşmaların ardından 27 Mayıs Cuma günü müzakerelere başlayan jüri, olaylı davada karara vardı.
Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında sona gelindi. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra kararını verdi. Karara göre davayı kazanan Depp, Heard'den toplamda 15 milyon dolar tazminat alacak.
ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi.
Karara göre davayı kazanan ABD'li aktör, 10 milyon dolar maddi, 5 milyon dolar da manevi tazminat elde edecek.
Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu.
Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.
JÜRİNİN KARARLARI AÇIKLANDI
Oy birliğiyle alınan kararda;
- Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına
- Jüri karalama davasında Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine
- Jüri, Depp'in eski eşi Heard'e iftira atmadığına hükmetti.
Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar verdi. Jüri üyeleri Heard'ün "kötü niyetle" hareket ettiğine hükmetti.
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