Olaylı Johnny Depp-Amber Heard davasında 'tehdit' iddiası: 'Bebeğimi mikrodalgaya atmak istiyorlar'

27 Mayıs 2022 Cuma, 16:56

ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün birbirini iftirayla suçladığı davada sona yaklaşıyor. Heard, bir kez daha ifade verirken, duygularına hakim olamadığı anlar yaşadı.

Son olarak Heard, Depp’in açtığı iftira davasında perşembe verdiği ifadede ölüm tehdidi aldığını ve bu tehditleri yapanların bebeğini mikrodalga fırına atmak istediklerini iddia etti.

Her gün olmasa da düzenli olarak tehdit edildiğini belirten aktris, tanık kürsüsünde gözyaşlarını tutamadı. Saldırıya uğradığını söylediği için kendisiyle alay edildiğini dile getiren Heard bu durumun “acı verici, can sıkıcı ve yaşamak zorunda kaldığı en aşağılayıcı şey” olduğunu söyledi.

YAŞANANLARDAN DEPP'İ SORUMLU TUTTU

Tele1'in aktardığı habere göre; sosyal medyada maruz kaldığı aşağılamalardan 58 yaşındaki Depp’i sorumlu tutan 36 yaşındaki aktris, yıllardır aktörden kendisini rahat bırakmasını istediğini belirtti.

Heard’e göre Depp’in, hayranlarının sosyal medya kampanyalarını durdurma kabiliyeti var ancak bunu yapmamayı tercih ediyor. Aktris ayrıca kendisini küçük düşürmeye yönelik paylaşımları Depp’in teşvik ettiğini de iddia etti.

"BEBEĞİMİ MİKRODALGAYA ATMAK İSTİYORLAR"

Heard sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni öldürmek istiyorlar, bebeğimi mikrodalgaya atmak istiyorlar ve bana bunu söylüyorlar. Bu korkunç, acı verici."

Depp’in hayranları Heard’ün 2018’de rol aldığı Aquaman’in 2023’te vizyona girecek devam filminden kovulması için imza kampanyası düzenlemişti. Söz konusu kampanyaya 4 milyondan fazla kişi destek verdi.

Öte yandan Depp’i destekleyenler Heard’ü gündeme getirdiği iddialar nedeniyle yalancı diye niteliyor, aktris hakkında iğneleyici sosyal medya etiketleri açıyor. Mahkemeye de yoğun bir ilgi gösteren hayranlar, adliyeye her giriş çıkışta Heard’ü yuhalıyor.

Bununla birlikte davada Heard’ün avukatları Depp’e, eski eşini 2018 yapımı filmden attırmaya çalışıp çalışmadığını sordu. Depp, Warner Bros’la iletişime geçip Heard’den ayrıldığını söylediğini ve ilerleyen dönemde işlerin pisleşebileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.

Depp, “Warner Bros’a gerçeği iletmek gibi bir sorumluluğum olduğunu hissettim” dedi.

Heard’den 2017’de ayrılan aktör, Aquaman’e dahil edilmeden önce aktrise kefil olduğunu bildirdi. Heard’ün Aquaman’de rol aldığı sırada Depp de Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisinde yer alıyordu.

Depp iddialar nedeniyle filmin kadrosundan çıkarılmıştı.