Johnny Depp ve Amber Heard davasının belgeseli geliyor

Ünlü oyuncu Amber Heard ve Johnny Depp olaylı bir şekilde boşanmıştı. Milyonlarca kişinin takip ettiği dava şimdi belgesel dizi oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:03
Johnny Depp ve Amber Heard davasının belgeseli geliyor
Abone Ol google-news

İngiltere’nin en popüler televizyon kanallarından biri olan Channel 4 tarafından Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava belgesel diziye dönüştürülecek.

Milyonlarca kişinin YouTube üzerinden izlediği “Yüksek profilli”, iftira davası, üç bölümden oluşacak.

Belgesel dizinin yönetmenliğini ise BAFTA ödüllerine aday gösterilen Emma Cooper üstlenecek.

Dizide mahkeme salonundan görüntüler, röportajlar ve davanın ayrıntıları ile ilgili ek kayıtlar bulunacak. Ayrıca dizinin yapımcılığı ise Sheldon Lazarus tarafından yapılacak. Dizinin yayın tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.


Johnny Deep Amber Heard Channel 4

İlgili Haberler

Amber Heard, Johnny Depp'e karşı karalama davasında uzlaşmaya gitti

Amber Heard, Johnny Depp'e karşı karalama davasında uzlaşmaya gitti
Elon Musk, Amber Heard'ün hesabını askıya aldı

Elon Musk, Amber Heard'ün hesabını askıya aldı
Johnny Depp ve Amber Heard davası film oluyor

Johnny Depp ve Amber Heard davası film oluyor

En Çok Okunan Haberler