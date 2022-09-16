Johnny Depp ve Amber Heard davası film oluyor

16 Eylül 2022 Cuma, 16:43

Hollywood’un ünlü çifti Amber Heard ve Johnny Depp, boşanmış olmalarına rağmen gündemden düşmeyen bir dava sürecine girmişlerdi.

Amber Heard, boşandıktan sonra eski eşi Johnny Depp’i, kaleme aldığı bir yazıda “karısını döven adam” olarak tanımlarken, kendisine fiziksel ve pisikolojik şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Suçlamalardan sonra hızla itibarı sarsılan ve projelerden çıkarılan Johnny Depp de iftira davası açarak yasal bir savaş içine girmişti.

Sadece Hollywood’un değil, aynı zamanda tüm dünyanın nefes almadan takip ettiği bu dava şimdi film olarak hazırlanıyor.

Fox’a ait olan akış platformu Tubi, Hot Take: The Depp/Heard Trial adlı bir film hazırlığı içinde.

Variety’nin haberine göre; filmin yönetmeni daha önce televizyon filmleri yöneten Sara Lohman, senaristi ise Guy Nicolucci. Ayrıca Johnny Depp rolünde Mark Hapka, Heard rolünde Megan Davis, Depp’in avukatı Camille Vasquez rolünde Melissa Marty ve Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft rolünde de Mary Carrig rol alıyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Filmin 30 Eylül’de de yayında olması bekleniyor. Tubi’nin baş içerik sorumlusu, filmin kültürel hayatın bir parçası haline gelen bir hikayeyi zamanında yakalamak için hızla geliştirildiğini belirtti.