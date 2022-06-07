Johnny Depp'in avukatının 'talipleri' arttı: 'Hollywood ve hukuk firmaları peşinde'

07 Haziran 2022 Salı, 17:38

Fotoğraflar: AFP / AP

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını vermişti. Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazanmıştı.

6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Heard tarafından Deep'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar vermiş; jüri aynı zamanda Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

'TALİPLERİ ARTTI'

Son olarak New York Post'a konuşan hem Hollywood hem de hukuk dünyasından kaynaklar, pek çok kişinin Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran Camille Vasquez'in peşinden koştuğunu iddia etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; canlı yayımlanan duruşmalar sırasında avukat Vasquez, pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Depp'in hayranları, Aquaman ve Kayıp Krallık'ta (Aquaman and the Lost Kingdom) Heard yerine Vasquez'in oynaması için imza kampanyası başlatmıştı.

DEPP İLE İLİŞKİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Ayrıca Depp ve Vasquez arasında aşk söylentileri ortaya çıkmıştı. Ancak Vasquez'in, bir süredir ciddi bir ilişkisi olduğu öğrenilmişti. Gazeteye konuşan kaynaklar, Hollywood'daki yetenek avcılarının davanın yıldızı olan 37 yaşındaki avukatın peşinde koştuğunu öne sürdü:

"Yetenek avcıları Camille'in etrafında dönüyor. Çünkü onun tekboynuz olduğunu biliyorlar."

Haberde Vasquez'e, televizyon kanallarından da çok sayıda teklif geldiği de yazıldı.

ABD'de pek çok ünlünün avukatlığını yapan Judd Burstein ise Vasquez'in, çalıştığı yüksek profilli hukuk firması Brown Rudnick'in yakın zamanda bir ortağı olması beklediğini belirtti.

Hukuk camiasından adı açıklanmayan bir kaynak, pek çok şirketin Vasquez'in peşinden koştuğunu söyledi. Brown Rudnick tarafından New York Post'a yapılan açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı:

"Bizim yıllardır bildiğimiz bir şeyi, Camille Vasquez'in bir yıldız olduğunu, bu kadar çok kişinin görmesinden dolayı heyecanlıyız… Vasquez duruşma ekibinin önemli bir üyesi ve bizimle parlak bir geleceği var."