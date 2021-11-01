Jon Bon Jovi koronavirüse yakalandı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 09:29

Milyonlarca kişiyi etkileyen yeni tip koronavirüs eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak Jon Bon Jovi'nin konser öncesi hastalığa yakalandığı ortaya çıktı.

Jovi (59), Miami'de vereceği konsere dakikalar kala koronavirüse yakalandığını öğrendi. Onun yerine negatif çıkan grup üyeleri sahne aldı.

NTV'de yer alan habere göre; gazeteci Kristen Foster, Pazar sabahı CNN'ye verdiği demeçte, ünlü şarkıcının sağlık durumu ile ilgili "tamamen aşılanmış ve harika hissediyor" dedi.

Şarkıcının kendisini tecrit ettiğini ve programında programlanmış başka bir şovu olmadığını da sözlerine ekledi.