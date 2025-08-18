'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümü sonrası yayıncı Eldorina'ya ölüm tehditleri yağdı!

Ankara'da 'Jrokez' lakaplı sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran (26), evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde meydana geldi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dalgakıran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Dalgakıran’ın cenaze programının henüz netleşmediği belirtildi.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Dalgakıran'ın olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" dedi.

YAYINCI ELDORİNA'YA ÖLÜM TEHDİTLERİ

Ünlü yayıncının ölüm haberinin yayılmaya başladığı sırada yayın yapan isimlerden biri olan Eldorina lakaplı yayıncı Gizem Çağlar’ın yayınını kapatmaması sonrasında kendisine bir grup tarafından tepki gösterildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eldorina “Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim” dedi.

Dalgakıran'ın ölüm haberinin duyulduğu sırada yayınını kapatmayan Eldorina’ya takipçilerinden tepki geldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eldorina lakaplı yayıncı, Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) geçirdiği kaza sonrası yayını kapatmadığı için kendisine yüklenilince gözyaşlarını tutamadı:

“Sanki kazayı ben yaptırmışım gibi davranan insanlar var. Elim ayağım titriyor.”

Daha sonra sosyal medya hesabından da açıklama yapan Eldorina “Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim” dedi.