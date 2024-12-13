Jude Law Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:37

Güncelleme: 13.12.2024 - 16:37

Sherlock Holmes, Captain Marvel, Büyük Budapeşte Oteli, Anna Karenina, Hugo ve Benim Aşk Pastam gibi yapımlarda unutulmaz performanslar sergileyen usta oyuncu Jude Law, Hollywood Bulvarı'nda bir yıldızla onurlandırıldı.







Ünlü oyuncu, Star Wars: Skeleton Crew dizisindeki başarısıyla da adından söz ettirirken, Şöhretler Kaldırımı’ndaki yerini aldı.

51 yaşındaki Jude Law, eğlence sektöründe birçok ismin onurlandırıldığı bu özel törende ailesi ve dostları tarafından yalnız bırakılmadı. Törende Law’a, eşi Phillipa Coan, çocukları Rafferty ve Iris, yönetmen David Lowery ve oyuncu Jurnee Smollett eşlik etti.







Yıldızını aldıktan sonra yaptığı konuşmada ailesine teşekkür eden Jude Law, şunları söyledi:



"Oyunculuğa olan tutkumla birlikte yaşayan ve onu destekleyen bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Ailemden bazıları bugün burada ve onlar benim için ne ifade ettiklerini biliyorlar. Onları çok seviyorum."

Law ve eşi Phillipa Coan, geçtiğimiz şubat ayında ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı. Ünlü oyuncunun toplamda yedi çocuğu bulunuyor.