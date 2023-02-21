Jude Law kimdir, kaç çocuğu var? Jude Law hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 19:02

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 19:02

Fantastik Canavarlar'ın yıldızı Jude Law'ın 50 yaşında yeniden baba olduğu iddia edildi.



JUDE LAW KİMDİR?



29 Aralık 1972 tarihinde Londra'da doğdu. 12 yaşında Ulusal Gençlik Müzik Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 17 yaşında Families isimli Televizyon şovunda rol almak üzere okulu tamamen bıraktı. 1992 yılında sahne kariyerine adım attı. İlk önemli filmi Ethan Hawke ve Uma Thurman ile rol aldığı Gattaca'dır. İki kez Akademi Ödülü için de aday gösterildi. 2000’de Matt Damon ve Gwyneth Paltrow'la birlikte oynadığı Yetenekli Bay Ripley filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Oyuncu dalında ve 2004 yılında Nicole Kidman'la beraber başrollerini paylaştığı Soğuk Dağ filmindeki rolüyle de En İyi Aktör dalında aday gösterildi. 'Natural Nylon' isimli prodüksiyon şirketinin ortağıdır.



JUDE LAW ÖZEL YAŞAMI

1997 yılında Sadie Frost ile evlendi. Çiftin 3 çocğu var. 2003 yılında boşandılar. 2003-2006 yılları arasından Sienna Miller ile beraberdi. Samantha Burke ve Catherine Harding ile beraberliğinden birer çocuğu var. 2019 yılında Philipa Coan ile evlendi. Çiftin ilk çocuğu 2020 yılında dünyaya geldi.