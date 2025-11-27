Justin Bieber'den yeni skandal: Golf sahasına tuvaletini yaparken yakalandı

Justin Bieber cephesinde son günlerde hem özel hayatı hem de davranışları üzerinden ardı ardına skandallar yaşanıyor. Ünlü yıldızın son olarak Palm Springs’te arkadaşlarıyla golf oynarken, sahadaki çalılıkların arasına geçip tuvalet ihtiyacını giderdiği anların paparazziler tarafından görüntülenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Pazar günü yaşanan olayda Bieber’ın, oyun sırasında sahayı terk etmek yerine çalılıklara yönelmesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle olay kısa sürede gündeme oturdu.





PAPARAZZİ GERİLİMİ SÜRÜYOR

Justin Bieber uzun süredir özel alan ihlalleri ve paparazzi tacizleriyle gündemin merkezinde yer alıyor. Daha önce gizlice çekilen görüntüleri, ailesiyle vakit geçirdiği anlarda üzerine yönelen kameralar nedeniyle verdiği tepkiler ve sosyal medya paylaşımlarında yaptığı çıkışlar geniş çapta tartışılmıştı.

GEÇMİŞTEKİ ÇALKANTILI DÖNEMİ SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Bieber’ın kariyerindeki en tartışmalı konulardan biri de gençlik döneminde yaşadığı yasaklı madde kullanımı. Ünlü şarkıcı, 2010’ların ortasında yaşadığı zorlu süreçte uykusuzluk ve yoğun baskı nedeniyle uyuşturucu ve sakinleştirici haplara yöneldiğini kendi belgeselinde ve röportajlarında itiraf etmiş; bunun psikolojisini ciddi şekilde etkilediğini söylemişti.

KAMUSAL ALANDA İDRAR ABD’DE CEZA GEREKTİREBİLİYOR

Pek çok ülkede olduğu gibi ABD’de de kamusal alanda tuvaletini yapmak “public urination” kapsamında kabahat ya da idari suç olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle para cezası, uyarı veya yerel kurallara göre farklı yaptırımlar uygulanabiliyor. Bieber’ın görüntülerinin ardından bu durumun hukuki sonuç doğurup doğurmayacağı ise merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcıdan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.