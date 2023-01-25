Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:42

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 17:43

Anlaşma, 28 yaşındaki Bieber'ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarını kapsıyor.

290 şarkı arasında son yılların en çok dinlenen pop şarkılarından "Baby" ve "Sorry" de var.

Anlaşma uyarınca Bieber'ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında,Hipgnosis Songs Capital'a telif ücreti ödenmesi gerekecek.

Hipgnosis Songs Capital, Blackstone ve British Hipgnosis Song Management şirketlerinin 2018'de birleşmesiyle kurulmuştu.

Şirketin kurucusu Merck Mercuriadis daha önce yaptığı bir açıklamada, "Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir" demişti.

Mercuriadis son anlaşmayla ilgili olarak ise "Justin Bieber'ın son 14 yılda küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten dikkate değer" diye konuştu.

HIPGNOSIS SONGS CAPITAL, JUSTIN TIMBERLAKE VE SHAKIRA'YLA DA ANLAŞMIŞTI

Hipgnosis Songs Capital daha önce Justin Timberlake ve Shakira ile de benzer anlaşmalar yapmıştı.

Şirket Timberlake'e yaklaşık 100 milyon dolar ödemiş, Shakira'ya ödenen ücret ise açıklanmamıştı.

Son dönemde tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını satanlar arasında, Bob Dylan ve Bruce Springsteen de var.

Dylan, Universal Music Group'tan 400 milyon dolar; Springsteen ise Sony Music"ten 500 milyon dolar almıştı.