Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve şimdiki eşi aynı karede: Hailey Bieber ve Selena Gomez'in birlikte verdiği poz sosyal medyanın gündeminde

17 Ekim 2022 Pazartesi, 09:22

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, yıllar önce kendisi gibi şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşamıştı. Uzun süre aşk yaşayan ikili, ilişkilerini yürütemedikleri için ayrıldı.

Justin Bieber, 2018 yılının Eylül ayında ünlü model Hailey Baldwin ile evlendi. Selena Gomez ise bir süre ünlü şarkıcı The Weeknd ile çıksa da, bu ilişki pek uzun sürmedi.

Üstüne hayranların gönlü Justin-Selena ilişkisinden yana olduğu için, Hailey Bieber epey linçe uğradı. Ancak herkes kendilerine gelen yorumlara kulaklarını tıkadı ve hayatlarına devam etti.

SELENA GOMEZ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Hailey Bieber, geçen günlerde katıldığı bir podcastte ilk kez Selena Gomez hakkında konuştu.

Hailey, Justin ile olan yatak odası sırlarını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Kendisi en sevdikleri pozisyonlardan, üçlü ilişki hakkındaki düşüncelerine kadar samimi açıklamalarda bulundu. Bieber’ın Gomez ile olan ayrılığı hakkında da konuşan Hailey, aldatma iddiaları hakkında ‘Dışardan nasıl gözüktüğünü biliyorum’ açıklamasında bulundu.

Hailey şöyle konuştu:

“Justin’le görüşmeye başladığımızda bir ilişkisi yoktu. Başkasının ilişkisini baltalayacak yapıda bir insan değilim. Bu şekilde yetiştirilmedim.”

YANAK YANAĞA POZ VERDİLER

Medya sektöründe yer alan ve birbirini tanıyan Hailey Bieber ve Selena Gomez, katıldıkları bir davette karşılaştı. İki ünlü isim sarmaş dolaş poz verdi. Hailey Bieber ve Selena Gomez'in yanak yanağa verdikleri pozları hayranlarını da şaşkına çevirdi.

İşte Selena Gomez ve Hailey Bieber'in pozları...