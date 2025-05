Justin Timberlake Türkiye'de konser verecek: Kulis istekleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:14

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:14

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alacak. Grammy ve Emmy ödüllü sanatçı, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak.

"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can’t Stop the Feeling" gibi hit şarkılarıyla tanınan 44 yaşındaki Timberlake, yaklaşık altı yıl aradan sonra yayımladığı yeni solo albümüyle yeniden müzik dünyasının gündemine oturdu.

KULİS İSTEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü sanatçının konser öncesi kulis talepleri de merak uyandırdı. Sabah gazetesinin haberine göre Timberlake; buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, dilimlenmiş karpuz, elma, mango ve antep fıstığı gibi sağlıklı atıştırmalıkların kuliste bulunmasını istedi. Ayrıca, kulis sıcaklığının 22 derece olması şartını koştu.

YENİ ALBÜM VE TURNE

Timberlake’in son albümü "Everything I Thought It Was", 15 Mart 2024 tarihinde yayımlandı. Bu albüm, 2018 yılında çıkan "Man of the Woods"un ardından gelen ilk solo çalışması oldu.

Albümle eş zamanlı olarak “Forget Tomorrow World Tour” adını verdiği dünya turnesine çıkan yıldız sanatçı, Türkiye'deki hayranlarıyla uzun bir aradan sonra yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER

Sanat hayatına 1995 yılında NSYNC grubunun en genç üyesi olarak adım atan Timberlake, 2002’de yayımladığı “Justified” albümüyle solo kariyerine geçiş yaptı. Şarkıcının kariyerinde 10 Grammy, 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi birçok prestijli ödül de bulunuyor.