Son albümünü mart ayında yayınlayan Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Gözaltında çekilen fotoğrafı ortaya çıkan ünlü şarkıcı, mahkemeye çıktıktan sonra serbest bırakıldı. Peki, Justin Timberlake kimdir, kaç yaşında, nereli? Justin Timberlake neden gözaltına alındı?

JUSTİN TİMBERLAKE KİMDİR?

Justin Randall Timberlake 31 Ocak 1981'de Memphis, Tennessee'de doğdu. Timberlake, çocukken Star Search ve The All-New Mickey Mouse Club adlı televizyon programlarına katıldı. 1990'ların sonunda, ileride tüm zamanların en çok satan erkek müzik gruplarından biri olacak olan 'N Sync'nin iki solistinden biri ve en genç üyesi olarak ünlendi.

Grup müziğe ara verdiğinde Timberlake, stüdyo albümleri Justified (2002) ve FutureSex/LoveSounds'u (2006) yayımladı; ilk albümde "Cry Me a River" ve "Rock Your Body" hitleri bulunurken ikinci albüm ABD'de Billboard 200 listesine bir numaradan girdi ve Billboard Hot 100 listesinde bir numara olan "SexyBack", "My Love" ve "What Goes Around... Comes Around" single'larına yer verdi. İki albüm de dünya genelinde yedi milyondan fazla satınca Timberlake onyılın ticari olarak en başarılı şarkıcılardan biri oldu. 2007 ile 2012 arasında müzik kariyerine ara vererek oyunculuk kariyerine odaklandı; Sosyal Ağ, Kötü Öğretmen, Zamana Karşı ve Arkadaştan Öte filmlerinde başrolde yer aldı.

2013'te Timberlake, müzik kariyerine üçüncü ve dördüncü stüdyo albümleri The 20/20 Experience ve The 20/20 Experience – 2 of 2 ile devam etti. Bunlardan ilki yılın en çok satan albümü olurken "Suit & Tie", "Mirrors" ve "Tunnel Vision" single'larına yer verdi. İkincisinden önce ise çıkış single'ı "Take Back the Night" yayımlandı ve bunu "TKO" ve "Not a Bad Thing" single'ları takip etti. Şubat 2018'de sanatçının beşinci stüdyo albümü Man of the Woods yayımlandı. Time dergisi, sanatçıyı 2007 ve 2013'te Dünyadaki En Etkili 100 İnsan listesine ekledi. Timberlake'in çalışmaları kendisine aralarında dokuz Grammy Ödülü ve dört Emmy Ödülü'nün de bulunduğu sayısız ödül kazandırdı. Diğer girişimleri arasında müzik şirketi Tennman Records, moda markası William Rast ve restoranlar Destino ve Southern Hospitality bulunmaktadır.

ÖZEL HAYATI

1999'un başlarında Timberlake, The New Mickey Mouse Club'dan arkadaşı ve şarkıcı Britney Spears ile çıkmaya başladı. İkilinin ilişkisi Mart 2002'de beklenmedik bir şekilde son buldu. Timberlake Nisan 2003'te oyuncu Cameron Diaz ile Nickelodeon Kids' Choice Ödülleri'nde karşılaştıktan kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. İlişkileri boyunca ayrıldıklarına yönelik yapılan spekülasyonlardan sonra, çift Aralık 2006'da, Diaz Timberlake'i Saturday Night Live'ın konuk sanatçısı olarak takdim ettikten kısa süre sonra ayrıldı.

Ocak 2007'de Timberlake, oyuncu Jessica Biel ile ilişki yaşamaya başladı. Aralık 2011'de nişanlanan çift, 19 Ekim 2012'de Fasano, İtalya'daki Borgo Egnazia adlı otelde evlendi. Timberlake ve Biel'ın Silas Randall Timberlake adlı oğlu, Nisan 2015'te dünyaya geldi.

Timberlake'in kazancını haber yapmaya 2008'de başlayan Forbes dergisi, sanatçının Haziran 2007 ile Haziran 2008 arasında müzik, turne ve reklamlardan $44 milyon kazandığını hesapladı. Buna göre Timberlake, Madonna ve Celine Dion'u geride bırakarak o zaman için dünyanın en çok kazanan dördüncü müzisyeni oldu. Celebrity 100 listesinde on ikinci ve "En Çok Kazanan 30 Yaşından Genç Ünlüler" listesinde ikinci sırada yer aldı.Billboard'a göre Timberlake, $31 milyon kazançla 2013'ün en zengin üçüncü müzisyeni oldu. 2014'teki Celebrity 100 listesinde $57 milyon kazançla yirmi altıncı sırada yer aldı.