Kaan Tangöze kimdir? Kaan Tangöze neden gözaltına alındı? Kaan Tangöze evli mi, eşi kim?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; şarkıcı Kaan Tangöze gözaltına alındı. Peki, Kaan Tangöze kimdir? Kaan Tangöze neden gözaltına alındı? Kaan Tangöze kaç yaşında, nereli?

KAAN TANGÖZE KİMDİR?

Rıza Kaan Tangöze, 5 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümünü bitirmiştir. ABD'de Seattle Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

KAAN TANGÖZE'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Tangöze, Liseden sonra, Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan grubu kurdu ve iki yıl kadar faaliyet gösterdi. ABD'de eğitimini sürdürürken Yakup Trana ile beraber müzik çalışmalarına da devam etti. Seattle'da yazdığı 'LaLaLa' isimli bir parçası ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı. 1999 yılında, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas'la Duman'ı kurdu. Ocak 2006'da, Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, Karanlıkta ve Tam Olsun adlı iki parçanın yer aldığı Karanlıkta isimli bir solo çalışma yaptı. Yeşim Salkım'ın Beyhude isimli parçasında vokal yaptı. Vokalistliğini yaptığı Duman grubunun şimdiye kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si vardır. Duman grubu son albümünden 11 yıl sonra (2024) 16 şarkı bulunan yeni bir albüm yayınlayacaklarını açıkladı. Bu albümün 2 şarkısı Kufi adlı single ile 1 şarkısını da İçimde Aşk Var adlı single ile yayınlandı.

KAAN TANGÖZE EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

20 Ekim 2002 tarihinde, Türkiye güzeli sevgilisi, Ahu Paşakay, evinde intihar etmiştir. 24 Mart 2010 tarihinde 5 senedir birlikte olduğu manken Seçkin Piriler ile evlenmiştir. Kaan Tangöze'nin evlendiği eşi Seçkin Piriler'den Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştur. 11 Mart 2016 tarihinde Seçkin Piriler'le anlaşmalı olarak boşanmıştır.

25 Kasım 2018 tarihinde Kıvılcım Ural ile evlenmiştir.

KAAN TANGÖZE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."