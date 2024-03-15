Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Son olarak deneyimli oyuncu Kaan Taşaner, dizi ekibine katıldı. Peki, Kaan Taşaner kimdir? KaaKızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:54
Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri
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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın partneri belli oldu. Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem’le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa’nın hayatına da yeni biri girecek. Peki, Kaan Taşaner kimdir? KaaKızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya geldi. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu , 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.


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