Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:56

Güncelleme: 18.08.2023 - 14:55

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, haziran ayında işletmeci Burcu Denizer ile Atina’da dünyaevine girmişti. Geçen günlerde Denizer'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Urgancıoğlu ve Denizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Çiftin erkek bebekleri olacak.