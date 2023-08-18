Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

"Yargı" dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:56
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, haziran ayında işletmeci Burcu Denizer ile Atina’da dünyaevine girmişti. Geçen günlerde Denizer'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Urgancıoğlu ve Denizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Çiftin erkek bebekleri olacak.

 


Kaan Urgancıoğlu bebek

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