Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
"Yargı" dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, haziran ayında işletmeci Burcu Denizer ile Atina’da dünyaevine girmişti. Geçen günlerde Denizer'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Urgancıoğlu ve Denizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Çiftin erkek bebekleri olacak.
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