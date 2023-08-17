Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti: Hamile olduğunu duyurdu

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer Atina'da sessiz sedasız evlenmişti. Denizer günler sonra hamile olduğunu bu paylaşım ile duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:08
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti: Hamile olduğunu duyurdu
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Kampüsistan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu son dönemde Yargı dizisiyle ekrana geliyor. 

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Atina'da sessiz sedasız evlenmişlerdi. Burcu Denizer sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. 


Kaan Urgancıoğlu Burcu Denizer hamile

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