Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti: Hamile olduğunu duyurdu
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer Atina'da sessiz sedasız evlenmişti. Denizer günler sonra hamile olduğunu bu paylaşım ile duyurdu.
Kampüsistan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu son dönemde Yargı dizisiyle ekrana geliyor.
Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Atina'da sessiz sedasız evlenmişlerdi. Burcu Denizer sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Duvarın yanlış tarafındaki Barış!
- Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
- 'İmamoğlu bunu başarırsa...'
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- Canan Karatay önermişti: Bodrum’da 300 lira!
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!