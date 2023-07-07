Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer'in sürpriz nikâhının perde arkası

Yayınlanma: 07.07.2023 - 12:30

Güncelleme: 07.07.2023 - 12:33

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, geçen günlerde Burcu Denizer ile dünyaevine girdi.

Urgancıoğlu, nikâh fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesanından "Sürpriz" notuyla paylaşmıştı.

NİKÂHIN PERDE ARKASI

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde evlenen oyuncu, "Sadece sizler için değil ailem için de sürpriz bir nikâh oldu. "Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?" dedim. Onay alınca, bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikâh düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha netlik kazanmadı" dedi.

Yunanistan'daki Türk Konsolosluğu'nda evlenen oyuncu, "Neden yurt dışında evlendiniz" sorusuna, "Aslında oraya başka bir arkadaşımızın düğünü için gitmiştik. "Hazır yanımızda takım elbise var" diyerek, böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkasını bir çiçekçiden buldu hatta" yanıtını verdi.

Evlilik teklifiyle ilgili sorulara Urgancıoğlu, "Daha önceden evlilik teklifimi yapmıştım. Ama nikâh kararımız çok spontane gerçekleşti. Yapanları tebrik ediyoruz ama düğün hiç bize göre değil sadelikten yanayız diyebilirim. Üzerinden çok kısa bir zaman geçti. Tatlı bir heyecanı var" dedi.