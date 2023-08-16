3 aylık hamile kadını 97 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Tanıklar dinlendi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:51

Güncelleme: 16.08.2023 - 14:15

Haziran ayındaki duruşmada zanlı Kadir Meşe (31) savunmasında, "Şerefim ve namusum için yaptım. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür" demişti. DNA testi sonucunda ise bebeğin babasının Kadir Meşe olduğu belirlendi.

“GECELERİ LAMBA KAPALI YATAMIYORDU”

Saat 10.30'da başlayan duruşmada Hazal Alpyörük’ün ablası ve eniştesi tanık olarak dinlenirken, tanıklar Kadir Meşe’nin Hazal’a şiddet uyguladığını söyleyerek, yapılan şiddeti anlattı. Abla Cansel, “Kardeşim 20 gün benim yanımda kalmıştı. Eşinden çok şiddet gördüğü için geceleri lamba kapalı yatamıyordu” dedi.

Mahkemede sanık avukatı öldürülen kadının annesine karşı suçlamalarda bulunması üzerine gergin anlar yaşandı. Sanık Kadir Meşe ise Hazal’ın içki ve uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devam etmesine ve Adli Tıp Kurumundan gelecek ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma kasım ayına ertelendi.