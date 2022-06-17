Kaderimin Oyunu dizisi bitiyor mu? Kaderimin Oyunu 26. bölüm ile final mi yapıyor?
Cuma geceleri Star TV'de ekrana gelen Kaderimin Oyunu 17 Haziran gecesi 26. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kaderimin Oyunu dizisi final mi yapacak yoksa sezon finaline mi giriyor? Kaderimin Oyunu dizisi bitiyor mu?
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin yapımcılığını Nazlı Heptürk yürütüyor. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer alıyor.
KADERİMİN OYUNU 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cemal’in Asiye’ye aşk itirafını duyan Helin kandırıldığını düşünmektedir. Öfkesine hakim olamayan Helin’e tüm acı gerçeği bir tokat gibi gösteren Nedret olur. Asiye’nin Cemal’i affetmesi üzerine daha fazla beklemek istemeyen Cemal harekete geçer. Herkese ve her şeye rağmen yan yana durmayı başaran Asiye ve Cemal masal gibi bir gelecek kurmak için adım atarlar.
KADERİMİN OYUNU DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?
Kaderimin Oyunu dizisi 17 Haziranda ekrana gelecek bölüm ile seyirciye veda edecek. Kaderimin Oyunu 26. bölüm ile final yapıyor.
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