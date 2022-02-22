Kaderimin Oyunu dizisi final yapıyor
Star TV'de yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisi için final kararı alındı.
Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinden kötü haber geldi. Kaderimin Oyunu dizisi için final kararı verildi.
Dizi, bu sezona iddialı bir giriş yapsa da, cuma günleri ekranlara gelen Arka Sokaklar, yeni Kurtlar Vadisi olarak gösterilen Yalnız Kurt’a yenik düştü.
Kaderimin Oyunu dizisi 24. Bölümüyle reyting listelerinde ilk 5’e giremedi. Star TV Kaderimin Oyunu dizisi için final kararı verdi. Dizinin Mart ayının sonunda final yapacağı konuşuluyor.
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