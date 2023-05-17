Kadife gibi yumuşacık pastane açmasının tarifi! Püf noktası ise çok basitmiş

Yayınlanma: 17.05.2023 - 22:48

Güncelleme: 17.05.2023 - 22:48

Evde pastane açması yapmak sanıldığı kadar zor değil. Hemen evde yapabilirsiniz. Üstelik pastanelerdeki kadar lezzetli oluyor ve en az üç gün boyunca bayatlamıyor.

Cumhuriyet.com.tr sitesinde yer alan içerikte; Pastane açmasının tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte işinize yarayacak tarifle ilgili tüm detaylar;

Malzeme listesi

Hamuru için

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı kuru maya

3 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Üzeri için

Yumurta sarısı

Susam, çörekotu, mavi haşhaş (isteğe göre)





Hazırlanışı:

Öncelikle bir kaba ılık süt, maya ve şekeri alın. Karışımı sıcak bir ortamda maya aktifleşene kadar bekletin.

Ayrı bir kaba sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve tuzu ardından aktifleşmiş mayayı ekleyin.

Sıvı karışımı iyice karıştırın, ardından elekten geçirdiğiniz unu yavaşça karışıma ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar hamuru iyice yoğurun.

Ardından hamuru nemli bir bezle örtün ve çalışan fırının üzerinde mayalanmaya bırakın.

Kabarmış hamuru nazikçe biraz daha yoğurun.

Açmalarınıza şekil verin. Üzerine yumurta sarısı sürün, çörekotu, susam veya mavi haşhaş serpin.

Açmalarınızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin.

İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

İşte açma tarifi bu kadar kolay. Bu tarifle pişirilen açmalar üç gün boyunca bozulmuyor.