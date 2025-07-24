Kadife Kelepçe dizisine iki yıldız dahil oldu...

“Kadife Kelepçe” dizisinin kadrosunda yer alacak isimler belli olmaya başladı. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, kurucu yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yaptığı dizinin kadrosuna Şebnem Bozoklu ve Devrim Yakut dahil oldu. Seda Bakan'ın dizide Aydan karakterine hayat vereceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Uğur Güneş, Celil Nalçakan ve Ahsen Eroğlu gibi isimler de kadroda yer alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şebnem Bozoklu, Aydan’ın “Fiko” lakaplı çocukluk arkadaşı “Fikriye”yi canlandıracak.

Devrim Yakut “Tarık”ın (Celil Nalçakan) ablası Hayriye’yi canlandıracak.

KADİFE KELEPÇE DİZİSİNİN KONUSU

Bodrum’da kenar mahallede kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın, onunla apayrı dünyalara ait, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir’in (Uğur Güneş), yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu), Emir’i takip ederken yolu Çiğdem’le kesişen komiser Efe’nin, Aydan’ın can dostu manikürcü Fiko’nun ve Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası yetenekli kuaför Tarık’ın (Celil Nalçakan) hikayesi…