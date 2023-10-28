Kadın girişimciden ilk hasat: 60 metrekarelik odada 2,5 ton mantar üretti

Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:48

Güncelleme: 28.10.2023 - 15:48

Yıllardır iş dünyasında üretim ve işletmecilik yapmayı hayal ettiğini belirten evli ve 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe Yağcıklı, Emet Yeni Sanayi Sitesinde kurdukları kültür mantarı üretim tesisinin 60 metrekarelik ilk odasından yaklaşık 2,5 ton kültür mantarı elde ettiklerini söyledi.

Üretmenin ve hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ayşe Yağcıklı,” Yaklaşık 35 gün önce başladığımız mantar üretim aşamasında ilk hasadımızı toplamaya başladık. Çok şükür ürünlerimiz sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamladı. Şu an birinci fazdayız. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

“YILDA 36 TON MANTAR ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Üretim tesislerinin tam kapasite üretime geçtiğinde yılda 36 ton mantar üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Yağcıklı,” Tabi bu dolaylı olarak istihdama da katkı sağlayacak. Şu an 6-7 arkadaşımız bizlere yardım ediyor. Onlarla birlikte çıktığımız yolda ilerlemeye devam ediyoruz. 230 metrekarelik dükkanımızda kurulan ve kurulacak olan 60’ar metrekarelik odalarda kültür mantarı üretimimizi sürdüreceğiz“ diye konuştu.



