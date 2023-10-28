Muş Ovası’nda hasat başladı: Aromasını gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkından alıyor...

Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:33

Güncelleme: 28.10.2023 - 15:33

Muş Ovası’nda gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı ayrı bir tat ve aromaya sahip olan Muş elmasının hasadı yapıldı.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle Muş elmasının hasadı yapılmaya başlandı. Merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Dilimli köyünde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla gerçekleştirilen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Tarımda kadimden beri gelen tecrübesi olan, toprağı seven bir topluluğumuz var. Daha kat etmemiz gereken çok yolumuz var. Siz Muş çiftçisinin öncülerindensiniz. Bu anlamda daha çok çalışmalıyız. Şu anda bir bayram törenine katılmış gibi kendimi mutlu hissediyorum. Havasıyla, suyuyla, toprağının yapısıyla her şeyimiz var. Hep beraber hareket edip meyveciliği geliştirmeliyiz" dedi.

Çakır, daha çok toprağın çiftçiyle buluşması için güzel projelerin yürütüldüğünü ifade ederek, "Çiftçilerimizi ilimizin sahip olduğu tarımsal kapasitenin farkına varmaları, toprağımızın gücünün farkına varmaları, toprakta hangi bitkimizin daha verimli gelişeceğinin farkına varmaları, devletimizin sunmuş olduğu imkanların farkına varmaları ve modern tarım ve ekipmanları kullanma konusunda bilgi ve becerilerinin arttırma konusunda çok çalışmamız lazım. Daha çok toprağın çiftçiyle buluşması için güzel projeler yürütülüyor. Son 3 yılda 262 bin dekar ekilemeyen toprağı vermiş olduğumuz desteklerle tarıma, ekonomiye kazandırmış olduk" şeklinde konuştu.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün de, Muş'ta ceviz, üzüm, elma ve armut yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, “3 bin 71 dekarlık bir alanda oluşturulan elma bahçesinde şu anda hasat yapıyoruz. Muş'ta yıllık bin 821 ton elma hasadı gerçekleştirilmektedir. Bu hasat özellikle de ilimizin ihtiyacına yönelik olarak yapılan bir durumdur. Özellikle son dönemlerde planlı üretimden bahsediyoruz. Planlı üretim içerisinde bizim ilkelerimiz arasında yüzde 6 eğim şartı aramaktayız. Bu konuda Varto, Kurtik ve Karakale bölgelerinde meyveciliğin yaygınlaşmasını arzu etmekteyiz. Şu anda bu konuda kültüre alınmış, tadı ve aromasıyla güzel olan elma ve armut meyvelerimizin bulunduğu modern ziraatın uygulandığı bahçelerimiz bulunmakta. Bu bahçelerimizde hem kendi iç üretimimize hem de dışarıya ciddi bir katkı sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.