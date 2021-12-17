Kadın hakları savunucusu yazar ‘bell hooks’ yaşamını yitirdi

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Feminist yazar, eleştirmen ve akademisyen bell hooks (69) yaşamını yitirdi. Yeğeni Ebony Motley tarafından yapılan basın açıklamasında bell hooks’un ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Berea’daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, bell hooks’un bir süredir hasta olduğu ve öldüğünde ailesi ve arkadaşlarının yanında olduğu da kaydedildi.

ABD’deki ırkçılık, sınıfçılık, cinsiyetçilik üzerine çalışmaları ile tanınmış bell hooks, 1952 yılında Hopkinsville, Kentucky’de, işçi sınıfına mensup bir aileye doğdu. Otuzun üzerinde kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan bell hooks, 1980’li ve 1990’lı yıllarda yayımladığı kitapları ile ses getirdi. Gerçek adı Gloria Jean Watkins olan yazar, büyük-büyükannesi Bell Blair Hooks’un isminden ödünç aldığı blair hooks takma adını kullanmayı tercih etti. Dikkati imzaya değil, çalışmalarına çekmeyi istediğinden “bell hooks” adını küçük harflerle kullandı.

Stanford Üniversitesi’ne girdi ve 1972’de İngilizce bölümünden mezun oldu. 1976’da İngiliz Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Birkaç yıl sadece yazdı, öğretmenlik yaptı, geçimini sağlama amacıyla telefoncuda çalıştı. 1983 yılında Kalifornya Santa Cruz Üniversitesi’nde edebiyat doktorası yaptı.