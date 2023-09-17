Kadın hastalıklarına birebir! Bir bardağıyla regliniz düzene girecek!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:39

Güncelleme: 17.09.2023 - 14:39

Regl düzensizliği kadınları oldukça büyük bir rahatsızlığa sokar. Hem fiziksel hem psikolojik etki edebilecek bu durumun normal seyrinin dışında olması kişileri etkilemektedir. Bunlara çözüm üretmek için çareler arayan kadınlar soğan suyu kürünü uygulamaktadır. İşte ayrıntılar...

SOĞAN SUYU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Regl söktürücü soğan kabuğu kürü; 1 adet orta boy soğan ile 2 bardak su ile malzemeler oluşturulur. Kesilen soğanlar suya atılır ve 5 dakika kadar ağzı kapalı şekilde kaynamaya bırakılır. Ilınması beklenildikten sonra su süzülüp düzenli olarak öğlen yemeğinden önce bir bardak olacak şekilde içilir. 15 gün boyunca düzenli yapılan soğan suyu kürü hemen hemen her kadında işe yarayacaktır.

SOĞAN KÜRÜNDEN SONRA NE ZAMAN REGL OLUNUR?

Soğan kürünün başlı başına birçok faydası bulunmaktadır. Bunların başında regl söktürücü özelliği gelir. 15 gün düzenli uygulanan soğan kürünün ardından regl düzeni normal seyrine dönecektir. Ancak bu durum kişiden kişiye göre değişebilir. Çünkü herkesin hormonal dengesi kendine göre çalışmaktadır.