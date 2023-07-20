Kadınlar kendilerine bakarak menopoz yaşını uzatabilir

Yayınlanma: 20.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 07:00

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelik Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özler, menopoz yaşının en önemli kriterlerden bir tanesinin genetik olduğunu vurguladı.

Yumurta kalitesi artırılarak menopoz yaşının uzatılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Sibel Özler, "Menopoz yaşını ve yumurtalık rezervini belirleyen unsurlardan en önemlisi genetik, daha sonra beslenme şekli ve çevresel faktörlerdir. Yumurtalık rezervi kadının yumurtalıklarında bulunan foliküllerin (yumurtaların) sayı ve kalitesini ifade eder. Genetiği normal bir kadının, annesi ya da kız kardeşi açısından yumurtalık rezervinin süresi, menopoza giriş süresini etkilemektedir. Bunun dışında beslenme yetersizliği ve çevresel faktörlerin etkisiyle birlikte over rezerve bazen 23’lü yaşlara kadar bile düşebilir. Örneğin çikolata kisti dediğimiz endometriozisis olması, obezite ile birlikte polistik over sendromu olması ya da insülin direnci olması 40 yaşında gördüğümüz ovar rezervinin 25’li yaşlara kadar çekilmesine neden olabilir" diye konuştu.



Kadınlarda vitamin ve minarellerin yetersizliğine bağlı olarak yumurtaların kalitesinin de düştüğüne dikkat çeken Özler, hamilelik serüveninin planlanması gerektiğini, planlama yapılmadan önce uzman bir hekime başvurularak eksik olan vitamin ve mineral takviyelerinin alınıp tamamlandıktan sonra bebek düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

"ÖZEL TAKVİYELER İLAVE EDİLMESİ GEREKİR"

Özler, "Gebelikten en az 3 ay öncesinde hem kadınların hem de erkeklerin eş zamanlı olarak bütün kan tahlillerini yaptıktan sonrasında eksik olan vitamin ve minarel desteklerini mutlaka düzenli alması gerekir. Eğer muayenelerinde yumurtalık rezervi azsa, buna özel takviyeler ilave edilmesi gerekir. Gebelik sürecinde vitamin ve minarel eksiklikleri, genellikle öncesinde takviye olmadığı için yüksek dozda başlanması gerekir. Eksik olduğu için yeterli dozda başlanamaz. Bunun dışında polistik over sendromu ya da insülin direnci olan hasta gruplarımızda mutlaka destekleyici tedavi alması gerekmektedir. Gebelik süreci geliştikten sonra bu takviyelere eşlik olarak bebek eklenmiş oluyor. Bebekten sonraki süreçte omega destekleri veriyoruz. Çinko selenyum içerikleri mutlaka hem fetusun beyin gelişimi hem annenin genel durumunun düzelmesi açısından mutlaka şart. Amerikan ilaç firmasının önermiş olduğu belirli oranda hem gebelikten önce hem gebelik sırasında kullanılan miktarlarda omega, çinko, selenyum, B 12, D vitamini mutlaka kullanılması gerekiyor. Eksik bile değilse gebelik açısından fetal büyüme açısından şart. Çevresel faktörlere bağlı obez olan anne adayları çok fazla. Mutlaka zayıfladıktan sonra gebelik planlanmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.