Kadınlarda daha sık rastlanıyor, el bileğinde ortaya çıkıyor: El bileğinde ciddi ağrılara sebep olan rahatsızlık

Yayınlanma: 21.12.2024 - 19:07

Güncelleme: 21.12.2024 - 19:07

Ganglion kisti, eklem ya da tendonların çevresinde oluşan sıvı dolu keseciklerdir. Genellikle el bileği, el, ayak bileği ve diz gibi bölgelerde görülür. Çoğu zaman zararsız ve iyi huylu olsa da, bazı durumlarda ağrıya veya hareket kısıtlılığına yol açabilir. Peki, kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlık nedir, neden olur? İşte, Gaglion kisti ve hakkında bilinmesi gerekenler...

GANGLİON KİSTİ NEDİR?

Ganglion kisti, bir eklem veya tendon kılıfından kaynaklanan, jelimsi bir sıvı ile dolu olan şişliktir. Bu kistler boyut olarak birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişebilir.

Belirtileri:

Cilt altında belirgin bir yumru

Hafif hassasiyet veya ağrı

Hareket kısıtlılığı

Kistin bulunduğu bölgede güçsüzlük

GANGLİON KİSTİ NEDEN OLUR?

Ganglion kistinin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı faktörlerin oluşum riskini artırdığı düşünülmektedir:

1. Eklemlere uygulanan tekrarlayan baskı:

Sürekli tekrar eden hareketler, tendon ve eklem bölgelerindeki sıvı keseciklerinin şişmesine yol açabilir.

2. Travma veya yaralanma:

Eklem veya tendon bölgesinde yaşanan bir yaralanma, bu tür kistlerin oluşumuna neden olabilir.

3. Genetik yatkınlık:

Ailede daha önce ganglion kisti görülmüş olması, kişinin riskini artırabilir.

4. Romatizmal veya dejeneratif hastalıklar:

Artrit gibi hastalıklar da ganglion kisti oluşumuna katkıda bulunabilir.

GANGLİON KİSTİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

1. Gözlem ve dinlenme:

Kist ağrısızsa ve hareket kısıtlaması yaratmıyorsa, cerrahi veya başka bir müdahale gerekmez. Dinlenme ve kistin gözlemlenmesi yeterli olabilir.

2. İğne ile drenaj (Aspirasyon):

Bir doktor tarafından kistten sıvı çekilmesi yöntemi uygulanabilir. Bu yöntem, kısa vadede rahatlama sağlar ancak kist tekrar edebilir.

3. Kortizon enjeksiyonu:

Ağrıyı azaltmak ve kistin küçülmesini sağlamak amacıyla kortizon enjeksiyonu uygulanabilir.

4. Cerrahi müdahale:

Eğer kist ağrıya neden oluyor, tekrar ediyor veya hareketi ciddi şekilde kısıtlıyorsa, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi ile kist tamamen çıkarılır.

GANGLİON KİSTİ OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

1. Ağır yük kaldırmaktan kaçının:

Kistin bulunduğu ekleme fazla yük bindirmek, kistin büyümesine veya ağrının artmasına neden olabilir.

2. Tekrarlayan hareketleri azaltın:

El bileği gibi sık kullanılan bölgelerde, tekrarlayan hareketlerden kaçınmak önemlidir.

3. Ergonomik araçlar kullanın:

Çalışma sırasında eklemleri destekleyen ergonomik ekipmanlar kullanarak baskıyı azaltabilirsiniz.

4. Fizyoterapi:

Kistin bulunduğu bölgenin güçlenmesi ve hareket kabiliyetinin korunması için fizyoterapi programları uygulanabilir.