Kadınlarda doğum sonrası yaşanan problemler ve tedavi yöntemleri

Hamilelik sırasında veya doğumdan sonrası bedensel değişimler ve fiziksel problemler için alınabilecek önlemleri ve tedavi yöntemlerini paylaşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, söz konusu şikayetlerin yaşam kalitesini etkilemesi durumunda cerrahi müdahalelerin de gerekebileceğine dikkat çekti.

'DOĞUM SONRASI HİSSİZLİK, İDRAR KAÇIRMA GİBİ FONKSİYONEL SORUNLAR SIK GÖRÜLÜYOR

Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki doğum yapmış kadınların yüzde 20'sinin klinik düzeyde sorunlar yaşadığını belirten Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, “Doğum, bir kadının hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisi. Ancak özellikle vajinal doğum sonrası genital bölgede gevşeme, hissizlik, idrar kaçırma gibi fonksiyonel problemlerin ya da estetik kaygıların arttığını görmekteyiz. Çoğu kadın bu hassas sorunları dile getirmekten çekinse de bu tür durumların yalnızca fiziksel olmayıp, psikolojik sağlığı ve sosyal yaşamı da etkileyebildiğini biliyoruz" dedi.

'ŞİKAYETLER YAŞAM KALİTESİNİ ÇOK ETKİLİYORSA, CERRAHİ MÜDAHALE GEREKEBİLİR'

Şikayetler yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkiliyorsa jinekolojik değerlendirme gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Eserdağ, “Böylesi durumlarda amacımız yalnızca estetik görünümü iyileştirmek değil; aynı zamanda hem fonksiyonel hem de psikolojik rahatlama sağlayan vajinal daraltma ameliyatları, lazer uygulamaları, dolgular veya cerrahi seçenekler ile kişiye özel çözümler üretebiliyoruz. Son yıllarda daha sık yapılan labioplasti ve vajinoplasti ameliyatları ile kadınların günlük yaşam konforu da artırılabiliyor" diye konuştu.

'SORUN YAŞAYAN KADINLAR JİNEKOLOJİK DESTEK ALMAKTAN ÇEKİNMEMELİ'

Söz konusu sorunların ortaya çıkardığı güven kaybı, partnerle uzaklaşma ve sosyal yaşamda çekingenlik gibi psikolojik yansımaların anne olmanın sevincini gölgeleyebildiğinin altını çizen Doç. Dr. Eserdağ, “Bu problemler yalnızca bir kişinin başına gelmiyor, birçok kadın benzer deneyimleri yaşıyor. Ancak her biri, konuşuldukça ve doğru yaklaşımla ele alındıkça çözüme kavuşturulabiliyor. Örneğin pelvik taban egzersizleri düzenli yapıldığında idrar kaçırma ve gevşeme riskini azaltabiliyor. Düzenli jinekolojik kontrollerle sorunların erken fark edilmesi sağlanarak basit yöntemlerle yönetilebiliyor. Kiloyu dengelemek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek gibi alışkanlıklar da tüm bu etkileri en aza indirebiliyor. Doğum sonrası ortaya çıkan genital bölge problemleri, görmezden gelinmemesi gereken bir sağlık konusudur. Kadının beden algısı, ruhsal dengesi ve cinsel yaşamı bu sorunlardan doğrudan etkileniyor. Her kadının bu şikayetleri normal kabul ederek çekinmeden dile getirmesi, jinekolojik muayenelerini aksatmaması ve gerektiğinde destek almaktan kaçınmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.