Kadınların vazgeçilmezi vücutta ağır hasar bırakıyor! Sağlığınız tehlike altında olabilir!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:43

Güncelleme: 02.08.2023 - 14:43

Gerek iş hayatınızda gerek gündelik hayatınızda topuklu ayakkabı giyiyorsanız bir daha düşünmeniz gerek. Yüksek topuklu ayakkabılar vücudunuzun çeşitli bölgelerinde ağrılara ve duruş bozukluklarına varana kadar sorunlar yaratabilir.

Yüksek topuklu ayakkabılar ayak bileğinde, ayağın ön kısmında, parmaklarda, topuklarda, bir çok kalıcı hasarlara sebep olduğunu anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, Sağlıklı bir ayakkabı topuğu 5 cm yi geçmemeli ve ön tarafta parmakların rahatça sığacağı kadar bir alan olması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca ayakta oluşabilecek nasır, şekil bozukluğu, ağrı gibi olumsuzluklara sebep olmamalıdır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, Yüksek topuklu ayakkabıların vücut ağırlığını dengesiz bir şekilde ayağın ön bölgesine aktardığı için ayağın ön bölgesinde (metatars kemikleri) ve parmaklarda bir çok şekil bozukluğuna sebep olabileceğini söylüyor.

Bunion; yüksek topuklar sonucu ayak baş parmağı kök ekleminde halluks valgus ve halluks rijidus adını verdiğimiz son derece ağrılı ve yürümeyi güçleştiren ve tedavisi de oldukça zor olan, çoğu zaman cerrahi müdahaleyi gerektiren ağır bir deformite olur.

Çekiç parmak; yüksek topuklu ve dar ayakkabıların parmakları bir huniye sokar gibi sıkıştırarak ağır parmak şekil bozukluklarına sebep olduğunu anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof.Dr.Turan Uslu, parmakların bükülerek pençe şeklini alabileceğini dile getiriyor. Parmakların ayakkabılara sürekli sürtünerek nasırlaşmalara sebep olabileceğinden bahseden Prof Dr Turan Uslu ,yürümeyide olumsuz bir şekilde engelleyebileceğini söylüyor. Ağır çekiç parmak deformiteleri ancak cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

Prof. Dr. Turan Uslu , nasırların, genellikle cildin tekrarlayan basınç altında kalmalarına bağlı olduğunu belirtiyor. ‘'Ayak şekil bozukluğu olan kadınlarda şekil bozukluğu olmasa bile sağlıksız ayakkabı giyenlerde nasır oldukça sık görülebilen bir rahatsızlıktır'' diyen Prof Dr Turan Uslu, sağlıklı ayakkabı seçmenin çok önemli olduğunu belirtiyor.

Ayak bileği burkulmaları; yüksek topuklu ayakkabılar burkulmalara sebep olarak ayak bileğindeki bağların uzamalarına, yırtılmalarına hatta kopmalarına yol açabilir. Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları; ayak bileği gevşekliğine ve kireçlenmelerine zemin hazırlar.

Bel ağrıları; yüksek topuklu ayakkabılar bel çukurluğunu artırarak sinir kanallarını daraltır, omurgada kireçlenmelere ve fıtıklaşmalara sebep olur. Omurganın dayanıklılığını azaltır. Bu şekil bozuklukları sırt ve boyun omurlarını etkileyerek sırt ve boyun ağrılarına da sebep olur.

Diz ağrıları; yüksek topuklu ayakkabılar diz içi basıncını artırarak ve dizdeki yük dağılımını bozarak dizin erken dejenerasyonuna ve ağrılarına zemin hazırlar.