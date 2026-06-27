77 yaşında hayata veda eden büyük aktör Kadir İnanır'ın cenaze programı belli oldu.
Türkiye sinemasının unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır, son yolculuğuna 28 Haziran Pazar günü (yarın) uğurlanacak.
İnanır için daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleneceği açıklanan tören, saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
İnanır, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi'nde hayata veda eden 77 yaşında İnanır, Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.