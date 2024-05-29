Kadir İnanır'dan kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı

Beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan usta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:52
Kadir İnanır'dan kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı
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Geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı. Mynet'in haberine göre;  75 yaşındaki oyuncu sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların, İnanır'ın sağlık durumu hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor. 

Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını belirten 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı.

 


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