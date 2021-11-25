Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Jülide Kural açıkladı
Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.
İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.
Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde de aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.
Bir süredir yoğun bakımda tedavisine devam edilen usta oyuncu normal odaya alındı. Güzel haberi İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı paylaşımla duyurdu:
"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de büyük bir hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir, bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz."
"Bugünden bir anekdot" eklemesiyle İnanır'ın, doktorlarıyla yaşadığı bir diyalogu aktaran Kural, "Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum" dediğini aktardı.
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