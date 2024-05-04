Kadrosu ile dikkat çekiyor: 'Pandemi' dönemini konu edinen Dilemma'nın fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 20:26

Güncelleme: 04.05.2024 - 20:31

Bu psikolojik gerilim filmi, pandemi döneminde trend olan sesli sohbet platformunda tanışan bir grup insanın hayatını konu alıyor.

Filmin kadrosu ise ünlü isimleri bir arada barındırması ile dikkat çekiyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Onur Tuna, Aslı Tandoğan, Gonca Vuslateri, Esra Dermancıoğlu, Erkan Can, Celil Nalçakan, İpek Yazıcıoğlu, Berrak Tüzünataç, Aytaç Uşun ve Mert Turak gibi ünlü isimler bulunuyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA MUSTAFA KOTAN OTURUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Melih Dinçer, "Dilemma"nın yanı sıra 2024 yılında da büyük sürpriz projelerle karşımıza çıkacaklarını müjdeledi.

Filmin yönetmen koltuğunda ise OTTO Entertainment yapımı "3. Gün" filminin yönetmeni Mustafa Kotan yer alıyor. Sinema tutkunlarını heyecanlandıran bu yapım, izleyicileri derin bir gerilim ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.