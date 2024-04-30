Mufasa: Aslan Kral'dan ilk fragman yayımlandı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 14:12

Güncelleme: 30.04.2024 - 14:12

Kült animasyon filmi "Aslan Kral"ın devamı niteliğindeki "Mufasa: Aslan Kral"dan ilk fragman yayınlandı. Aslan Kayalığı’nın (Pride Lands) sevgili kralının beklenmedik yükselişini konu alan "Mufasa: Aslan Kral", 20 Aralık’ta sinemalarda gösterime girecek.

Filmin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü Barry Jenkins oturuyor. Ödüllü şarkı yazarı ve oyuncu Lin-Manuel Miranda’nın şarkılarını yazdığı filmin yapımcılığını ise Mark Mancina ve Miranda’nın kendisi üstleniyor.

Filmin orijinal seslendirme kadrosunda bazı isimler yeniden mikrofon başına geçerken, bazıları da ilk kez bu seriye dahil oluyor. Aaron Pierre’in Mufasa’ya sesiyle hayat vereceği filmin seslendirme kadrosu şu şekilde; Kelvin Harrison Jr. (Taka), Tiffany Boone (Sarabi), Kagiso Lediga (Genç Rafiki), Preston Nyman (Zazu), Mads Mikkelsen (Kiros), Thandie Newton (Taka’nın annesi Eshe), Lennie James (Taka’nın babası Obasi), Anika Noni Rose (Mufasa’nın annesi Afia), Keith David (Mufasa’nın babası Masego), John Kani (Rafiki), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon), Donald Glover (Simba) ve Beyoncé Knowles-Carter (Nala).



