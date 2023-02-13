Kahramanmaraş'ta depremzede çocuğa doğum günü pastası sürprizi

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:23

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:32

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra yurdun çeşitli bölgelerinden afet bölgesine gönüllüler ve yardım kampanyaları gelmeye devam ediyor. İzmir’den deprem bölgesine hareket eden Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin mutfak ekibi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kınılı Mahallesi’ndeki afet çadırında depremzedelere yemek yapıyor.

Ekip, depremde evleri yıkılan ve ailesiyle çadırda kalan 9 yaşındaki Gülsima Güler’e doğum günü pastası sürprizi yaptı. 5 kişiden oluşan mutfak ekibi, pastayı özenle hazırladıktan sonra çadır alanına giderek Gülsima’ya sürpriz yaptı.

Gülsima, pastadaki mumu üflerken dilek de tuttu.