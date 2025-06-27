Ünlü Ses Sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik, parkta ölü bulundu. Peki, Kahtalı Hamido kimdir, kaç yaşında? Kahtalı Hamido'nun oğlu kimdir?

KAHTALI HAMİDO KİMDİR?

Adı Hamit Çelik olan ve sahne adıyla bilinen Kahtalı Hamido, halk müziği ve arabesk türlerinde geniş bir hayran kitlesine sahip Adıyaman’ın Kahta ilçesi doğumlu bir sanatçıdır. 1956 yılında Kahta’da dünyaya gelen Hamit Çelik, 12 yaşında keman çalmaya başladı; müzik hayatına düğün ve özel etkinliklerde devam etti. Sanat yaşamına 1995’te “Gözünü Toprak Doyursun” albümüyle adım attı. Takip eden yıllarda “Sild.im Defterimden Kekom”, “Hatırıma Sen Geldin”, “Hayatıma Kış Geliyor” gibi albümlerini yayınladı.

SİNAN ÇELİK KİMDİR?

Profesyonel müzik sanatçısı Kahtalı Hamido’nun oğlu olduğu öğrenilen Sinan Çelik, 52 yaşında üç çocuk babasıdır. Bir süredir Adıyaman Merkez’de Sümerevler Mahallesi’ndeki Eğri Çay Parkı’nda görevli olarak çalışmaktaydı.

SİNAN ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

Kahtalı Hamido’nun 52 yaşındaki oğlu Sinan Çelik, sabah saatlerinde çalıştığı parkta, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çelik’in öldüğü belirlendi. Cenazesi otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın kesin nedeni, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma ve yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.